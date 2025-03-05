Автомобилистам Подмосковья рекомендуют не менять зимнюю резину

Сейчас безопаснее ездить на зимней резине. Несмотря на то, что в ближайшие дни в Московском регионе прогнозируют устойчивый плюс днем, Минтранс Подмосковья не рекомендует водителям менять зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

Это лучше сделать, когда среднесуточная температура держится +7° в течение недели с учетом ночных заморозков. Пока в Подмосковье температурный режим устанавливается — ночью может быть около 0° или минусовая температура, на дорогах возможно образование небольшой гололедицы. По прогнозам устойчивый плюс, комфортный для смены резины, ожидается в конце марта.

Тем не менее число транспорта на подмосковных трассах растет. Будьте очень аккуратны, пока ездите на зимней резине. Держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим и не маневрируйте на поворотах, съездах, заблаговременно снижайте скорость в зонах пешеходных переходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.