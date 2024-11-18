Автомобилистам перечислили незаменимые аксессуары для машины зимой

Зимой автомобилистам приходится нелегко: резкие перепады температур, снег, наледь и частые осадки создают дополнительные испытания для машины и ее владельца. Эксперты собрали подборку незаменимых аксессуаров и девайсов, которые помогут пережить холодный сезон. Они помогут защитить двигатель, улучшить видимость и уменьшить нагрузку на электрику, обеспечивая комфорт и безопасность в дороге, сообщает пресс-служба портала «Авито».

Аксессуары для безопасности и удобства

Зимой на дороге каждый элемент автомобиля должен работать без сбоев. Эксперты рекомендуют обратить внимание на аксессуары, которые обеспечивают исправность машины и помогают избежать неприятных ситуаций, таких как разрядившийся аккумулятор или скольжение на дороге.

Пускозарядное устройство

В зимний период часто бывает, что аккумуляторы автомобилей могут подводить. Пускозарядное устройство — это надежный компаньон, который поможет избежать проблем с запуском двигателя. Почти карманный пауэрбанк для автомобиля. Важно убедиться, что выбранная модель имеет емкость от 8 000 до 12 000 мАч и высокий пусковой ток, чтобы гарантировать успешный старт даже в самые морозные дни.

Современные устройства часто оснащены дополнительными функциями, такими как фонарик или зарядка мобильных устройств, что делает их особенно полезными в экстренных ситуациях. Примерная стоимость пускозарядного устройства на «Авито» — 3200 рублей.

Гаджеты для комфортной поездки

Зимние поездки могут быть не только холодными, но и долгими, поэтому комфорт в машине — это немаловажный фактор. Эксперты нашли гаджеты, которые помогают создать уют в салоне, поддерживают нужную температуру и позволяют наслаждаться поездкой, не отвлекаясь на мелкие неудобства.

Фен для обогрева

Многие автолюбители жалуются на вечную проблему — холодный салон в морозный день. Ждать, пока печка нагреет весь салон, ужасно утомительно и долго. В такой ситуации обогреватель, который работает от прикуривателя, будет упрощать жизнь в холодное время года. С помощью него можно быстро разморозить стекла, чтобы не тратить время на это в утренней спешке.

Этот гаджет создает уютную атмосферу в машине, особенно во время семейных поездок, пока основная печка не заработала в полную мощь. Прогретый салон снижает вероятность запотевания стекол, что повышает безопасность на дороге. Такой гаджет можно купить за 4490 рублей.

Термокружка с подогревом

В дальних поездках зимой трудно найти место с горячими напитками, а тем более если не хочется выходить из автомобиля. В такие моменты термокружка с подогревом решает эту проблему: она подключается к прикуривателю и поддерживает жидкость в теплом состоянии. Это идеальный вариант для тех, кто проводит много времени в пути и хочет наслаждаться горячим чаем или кофе. Водителю и пассажирам больше не нужно переживать, что напиток остынет или не будет заправки с согревающим и вкусным кофе. Еще можно наливать и заваривать напиток в термокружке и довольствоваться им в любое время. Такой гаджет можно приобрести на платформе за 550 рублей.

Обогрев руля

Это простой и эффективный способ сделать поездки более приятными для водителя. Во многих современных машинах уже есть такая дополнительная опция, но в каких-то моделях она все еще отсутствует. Повезло, что сейчас установить данный механизм можно в любой автомобиль, цены на комплекты начинаются от 5000 рублей. С таким девайсом водитель сможет сразу взять руль без перчаток и ощущать комфортную температуру. Это не только приятно, но и безопасно, ведь не придется отвлекаться от дороги, пытаясь согреть руки.

Средства для защиты от мороза

Зимние морозы могут негативно сказываться на состоянии автомобиля. Продукты этой категории предназначены для предотвращения замерзания и защиты важных механизмов машины от холода. Размораживающие средства и смазки помогают даже в самые суровые морозы поддерживать автомобиль в функциональном и безопасном состоянии.

Размораживатель замков и силиконовая смазка

Многие автолюбители могут вспомнить, как ранним зимним утром механизмы машины совсем не хотят исправно работать, потому что ночью промерзли. Кто-то вспоминает советы из интернета про кипяток и другие вещи, которые могут навредить транспорту еще больше.

Размораживатель замков предотвращает неприятности от морозной ночи. С его помощью можно легко растворить лед и снег в замочной скважине, либо в пространстве между дверью и кузовом. Существуют разные виды этого товара. Например, размораживатель с силиконом не только быстро убирает лед, но и смазывает механизмы, чтобы они не замерзали снова. Кроме того, он защищает детали от коррозии. Такое средство можно приобрести от 150 рублей, причем хватит флакончика на несколько раз.

Силиконовая смазка поможет бороться с неприятностями с замком еще до их появления, так как наносится после мойки или до заморозков. Она образует защитную пленку на движущихся частях машины, защищая их от влаги и коррозии. Наносить смазку просто: распылите ее на нужный участок, и забудьте о проблемах с открыванием дверей или капота. Эффективная защита от зимних условий — это то, что нужно для комфортного вождения. Стоимость такого средства — 250 рублей.

Антилед и антидождь

Морозные ночи не оставляют без внимания и стекла автомобилей. Ледяная корка нередко "радует" многих утром. «Антилед» помогает поддерживать чистоту лобового стекла в любую погоду, так как предотвращает образование льда. При нанесении препарата образуется водоотталкивающая пленка, которая не позволяет скапливаться воде. Цены на такое средство начинаются от 100 рублей.

«Антидождь» похож по действию, но обеспечивает отличное отведение воды во время дождя, снега и грязи. Его стоимость — 290 рублей.

Эти средства помогут автолюбителям перестать тратить лишнее время на чистку стекол каждое утро, а также быть увереными в хорошей видимости на дороге.

Инструменты для экстренных ситуаций

Никто не застрахован от чрезвычайных происшествий, особенно зимой. Если автомобиль застрял в снегу или оказался в другой неприятной ситуации, компактные дорожные инструменты станут настоящим спасением. Они помогут быстро справиться с проблемами и продолжить путь без лишних хлопот.

Складная лопата

Это незаменимый инструмент для водителя зимой. Такая вещь может быть компактной, легко помещаться в багажник и всегда находиться под рукой. Также есть полноценные ковши, которые справятся с большим объемом снега в считанные минуты. Если автомобиль застрянет в снегу, то это будет самым настоящим спасением. Удобная и прочная лопата справится с любыми снежными преградами. Такой полезный предмет в среднем стоит 640 рублей, но можно найти варианты побольше и подороже.

Буксировочный трос

Он необходим для жителей особенно снежных регионов. Буксировочный трос может помочь в случае, если автомобиль застрянет или сломается. Он легкий и компактный, поэтому почти не занимает места в багажнике. Но следует убедиться, что трос выдерживает необходимую нагрузку.

Как правило, буксировочные тросы имеют растяжимость 20%, что позволяет выдергивать транспорт резинкой, не повреждая технику при обрыве. Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочного полиэфира с текстильными петлями на концах и подходить по весовой категории машины. В комплект могут входить дополнительные элементы, такие как скобы или шаклы — это поможет обеспечить надежность сцепления. Цена на трос — около 2000 рублей. До 1 декабря на распродаже можно найти варианты со скидками порядка 10%.