Автомобили Tenet начали выпускать на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

На площадях бывшего завода Volkswagen еще в августе стартовал выпуск автомобилей под маркой Tenet, а уже в октябре этот новый российский бренд смог войти в число лидеров продаж, сообщает газета «Известия» .

18 лет назад на перезапущенном производстве в Калуге готовились к запуску производства автомобилей Volkswagen, а в настоящее время AGR Automotive Group сообщает о выпуске первых 30 тысяч автомобилей Tenet, собранных по полному производственному циклу, включая сварку и покраску.

Указатели на новых табличках продублированы на китайском языке, однако кое-где еще можно встретить надписи Volkswagen. Некоторые сотрудники даже носят старую спецодежду Volkswagen.

Особая заслуга нового владельца предприятия, компании AGR Automotive Group, заключается в сохранении значительной части опытного персонала. По словам генерального директора «АГР Холдинга» Андрея Карагина, 50% сотрудников работают здесь более 10 лет, а значит, обладают опытом производства автомобилей в соответствии с европейскими стандартами. Карагин также отметил, что некоторые сотрудники, ранее ушедшие, возвращаются. Новых работников принимают на работу через учебный центр.

Стоит отметить, что перед компанией AGR стояла непростая задача: на производственной линии, доставшейся с заводом, необходимо было начать выпуск совершенно других автомобилей, причем сразу с полным циклом сварки и покраски и высоким уровнем автоматизации. С этой задачей справились довольно быстро.

В феврале было заключено соглашение с китайским поставщиком машинокомплектов Defetoo, а весной началась поставка, установка и наладка оборудования. В июне был сварен первый пробный кузов, а полноценная сборка, как уже упоминалось, началась в августе.

