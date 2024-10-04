Автоматические стойки для поиска багажа заработали в терминале D Шереметьева

Стойка позволит оперативно подавать заявку на розыск багажа. Достаточно поднести посадочный талон к специальному сканеру, и информация о вашем полете будет добавлена к заявлению. После добавить описание багажа и указать контактные данные.

Время на подачу заявки займет не более трех минут.

Информация о ходе розыска багажа поступит на ваш e-mail. Заявление можно отслеживать самостоятельно — на сайте в удобное время и без очередей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.