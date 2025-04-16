Автолюбителей в Москве призвали сменить зимние шины на летние

сегодня в 13:49

Дептранс Москвы уведомил автовладельцев о необходимости перехода на летние шины

Московский Дептранс обратился к автолюбителям с призывом заменить зимнюю резину на летнюю, сообщает «Царьград» .

В связи с установившейся теплой погодой зимние шины подвержены ускоренному износу, что создает риски для безопасности на дорогах города.

В департаменте транспорта Москвы подчеркнули важность своевременной «переобувки» автомобилей, напомнив о негативном влиянии положительных температур на зимние шины.

Мягкая структура зимней резины, предназначенная для низких температур, в теплую погоду становится причиной интенсивного размягчения шин, что, в свою очередь, провоцирует более быстрый износ протектора.