Автоледи Жуковского получили цветы в честь международного женского дня

В преддверии международного женского дня начальник Госавтоинспекции по г. о. Жуковский, подполковник полиции Алексей Семиглядов, председатель городского совета депутатов Юрий Прохоров, Волонтеры Подмосковья и молодогвардейцы поздравили автоледи с наступающим праздником, вручив им тюльпаны. Представительницам прекрасного пола пожелали счастья, здоровья, люди и безопасной дороги, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Желаем вам счастья, здравья, любви, успехов и безопасности на дорогах», — поздравил женщин-автоледи Алексей Семиглядов.

«В такой замечательный весенний день поздравляем вас с наступающим праздником. Соблюдайте правила дорожного движения, всегда пристегивайтесь», — так же обратился к женщинам-водителям Юрий Прохоров.

Данная акция проходит в Жуковском ежегодно. 7 марта она состоялась на площади, напротив Дворца культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.