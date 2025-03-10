Автоледи Шатуры получили цветы и поздравления в честь международного женского дня

Женщин за рулем на улицах Шатуры 7 марта останавливали чаще, чем обычно. Все дело в том, что сотрудники Госавтоинспекции и «Авторадио» поздравляли автоледи с международным женским днем, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для проведения акции «Весна! Цветы! Авторадио!» выбрали одну из оживленных улиц Шатуры — Спортивную. Инспекторы останавливали автомобиль, но вместо замечаний для женщин за рулем звучали поздравления. От цветов и подарков автоледи расцветали на глазах.

«Очень неожиданно, приятно. Подарки дарят, все уделяют внимание женщинам в такой прекрасный день. Очень приятно, поздравление очень неожиданное. Спасибо всем огромное! Всем удачи, здоровья, светлых дней и мирного неба над головой!» — поделилась впечатлениями жительница Шатуры.

Во время проведения акции останавливали легковые автомобили, внедорожники и даже сотрудников скорой помощи. Поздравить удалось полсотни женщин–водителей. Создавать весеннее настроение на улицах Шатуры для инспекторов Госавтоинспекции уже стало доброй традицией. Акция проводится более 10 лет. Однако каждый раз для ее участниц праздничные рейды — приятная неожиданность.

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