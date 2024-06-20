Автоинспекторы Зарайска провели рейд «Нетрезвый водитель»

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения считается одним из самых тяжких нарушений правил дорожного движения: езда в нетрезвом виде приводит к тяжелым, а иногда и непоправимым последствиям.

В ходе мероприятия, сотрудники Госавтоинспекции использовали метод массовой проверки, который позволяет за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей.

Признаки, по которым инспекторы определяют, что водитель находится в состоянии опьянения, — изменение цвета кожи, запах алкоголя, неустойчивость походки и невнятность речи.

Во время мероприятия, в котором приняли участие 6 сотрудников Госавтоинспекции, было проверено несколько десятков автомобилистов. Фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде не установлено.

Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения.

При контактах с сотрудниками полиции вы можете использовать средства аудио, видеозаписи для фиксации различных спорных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.