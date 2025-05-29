Автоэксперт высказался об идее обязать перестраиваться для пропуска спецтранспорта

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов рассказал, что поправки Минтранса относительно дорожного движения и пропуска карет скорой помощи обсуждаются уже давно, сообщает RT .

Автолюбителей собираются обязать перестраиваться на дороге при приближении транспорта с включенными спецсигналами.

Как отметил специалист, данные поправки на самом деле не станут таким существенным изменением. Нынешние водители уже самостоятельно научились создавать коридоры безопасности в движении, смещаясь в стороны и открывая путь для проезда машины скорой помощи.

«А предлагаемый проект лишь немножко уточняет набор действий, которые нужно совершать, чтобы уступить дорогу спецтранспорту. В первую очередь все той же скорой. Уточнение, как это делать при движении в потоке», — заявил Попов.