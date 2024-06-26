Автоэксперт развеял популярный миф о вреде включенного кондиционера в пробке
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Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас заявил, что включенная система охлаждения в пробке оказывает благоприятное воздействие на двигатель. По его словам, она продлевает жизнь устройства, сообщает Общественная Служба Новостей.
Специалист объяснил, что, если двигатель работает без кондиционера, то он прогревается до максимальной температуры. После этого устройство охлаждается с помощью вентилятора, указал Балабас.
«То есть двигатель часто пребывает на пике своей рабочей температуры. Это не что-то опасное, формально это его нормальная температура. Но это приводит к максимальному угару масла, максимальному закоксовыванию поршневых колец и клапанов», — рассказал Балабас.
Эксперт заметил, что производители машин, как правило, не предусматривают регламент включения кондиционеров. Несмотря на это, данную систему можно использовать без опасений, заверил Балабас.