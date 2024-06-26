Автоэксперт развеял популярный миф о вреде включенного кондиционера в пробке

Эксперт Балабас: работающий кондиционер в пробке может продлить жизнь двигателя

Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас заявил, что включенная система охлаждения в пробке оказывает благоприятное воздействие на двигатель. По его словам, она продлевает жизнь устройства, сообщает Общественная Служба Новостей .

Специалист объяснил, что, если двигатель работает без кондиционера, то он прогревается до максимальной температуры. После этого устройство охлаждается с помощью вентилятора, указал Балабас.

«То есть двигатель часто пребывает на пике своей рабочей температуры. Это не что-то опасное, формально это его нормальная температура. Но это приводит к максимальному угару масла, максимальному закоксовыванию поршневых колец и клапанов», — рассказал Балабас.

Эксперт заметил, что производители машин, как правило, не предусматривают регламент включения кондиционеров. Несмотря на это, данную систему можно использовать без опасений, заверил Балабас.