Автоэксперт развеял миф о запрете смешивания незамерзайки с водой

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с РИАМО развеял миф о «запрете» на смешивание незамерзайки с водой. Он объяснил, почему это безопасно и даже выгодно.

«Есть мнение, что вообще нельзя смешивать незамерзайку с водой. Это глупость, потому что незамерзайка — это водный раствор спирта: этилового, метилового или изопропилового. От смешивания спиртов ничего смертоносного не происходит. Более того, часть этих жидкостей действительно представляет собой смесь спиртов, чтобы их удешевить: снаружи написано, что это изопропиловый, а на самом деле большую часть жидкости составляет метиловый», — рассказал Попов.

Он добавил, поскольку это водный раствор, их даже можно разбавлять водой.

«Я, например, никогда не заливаю на температуру –30. Я –30 покупаю, развожу еще двумя долями воды и получаю вместо 5 литров –30, 15 литров –10. Уже можно по чуть-чуть доливать какую-то минусовую жидкость, чтобы все это не замерзло, когда вдруг неожиданно грянет ночью минус», — поделился автоэксперт.

