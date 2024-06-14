Автоэксперт рассказал, во сколько обойдется ремонт затопленного автомобиля

Автоэксперт: ремонт затопленного автомобиля может обойтись в сотни тысяч рублей

Ремонт поврежденного водой во время затопления автомобиля может обойтись его владельцу в сотни тысяч рублей, сообщил РИАМО автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, такой ремонт необходим только в случае, если вода залилась внутрь салона машины.

«Если вода попала в двигатель через воздухозабор, то происходит гидроудар, который может вывести двигатель из строя. Это обрыв ремня, загибание шатунов. Может пострадать и электропроводка, если на нее попадет вода, что приведет к замыканию», — рассказал Попов.

Эксперт оценивает капитальный ремонт двигателя в несколько сотен тысяч рублей.

«Его нужно полностью разобрать, заменить шатуны, коренные и шатунные вкладыши, испорченные поршни, загнутые клапаны, компенсаторы и т. д. На это уйдет много времени», — пояснил специалист.