Автоэксперт рассказал правду об изменениях в получении водительских прав в РФ

В Сети продолжает появляться множество громких новостей о грядущих изменениях в правилах получения водительских прав. Автоэксперт Евгений Ладушин поделился информацией о том, какие из этих заявлений соответствуют действительности, а какие являются выдумкой, сообщает АБН24 .

В соцсетях активно распространяются слухи, касающиеся реформы экзаменационного процесса для будущих водителей. В пабликах бурно обсуждаются неправдивые сведения о введении экзаменационных билетов, содержащих 3000 вопросов, об аннулировании водительских удостоверений у тех, кто получил их по старым правилам, а также о практически непреодолимом препятствии в получении медицинских справок даже для абсолютно здоровых граждан. Все эти утверждения являются вымыслом и не имеют под собой реальных оснований.

По словам Ладушина, при правительстве РФ действительно есть рабочая группа, которая анализирует и совершенствует действующую систему экзаменов и порядок выдачи водительских прав. Главная цель этой работы — добиться того, чтобы кандидаты в водители не просто механически заучивали билеты, а по-настоящему понимали и усваивали знания, необходимые им в повседневной практике на дорогах. Однако на данный момент никаких кардинальных изменений, которые были бы приняты и вступили в силу, не существует.

Единственные изменения касаются уточнения списка заболеваний, при которых управление транспортным средством запрещено, но и они носят в основном юридически-технический характер и направлены на детализацию уже существующих норм, а не на их радикальную переработку.

Эксперт подытожил, что большинство заявлений, циркулирующих в СМИ, преждевременно рассматривать как реальные и готовые к принятию изменения. Многие из этих инициатив трудноосуществимы в российских реалиях из-за действующих правовых механизмов, противоречий требованиям ПДД и ГОСТам, а зачастую и из-за несоответствия здравому смыслу и принципам безопасного управления автомобилем на дорогах общего пользования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.