Автоэксперт рассказал об опасности ледяной корки на дороге для водителей

«Если говорить о ледяной корке и о движении в эту погоду на летнем колесе, то тормозной путь удлиняется в 8 раз. Если сложилась такая ситуация, что вы где-то зависли, деваться некуда, но надо ехать, то нужно помнить об этих критических моментах и соблюдать целый ряд правил», — сказал Попов.

Во-первых, нужно избегать вообще всяких резкостей в поведении. Во-вторых, важно увеличивать дистанцию равнозначно тормозному пути. Нужно снизить скорость и стараться ехать медленнее.

«Помним, что в формуле тормозного пути скорость стоит в квадрате. Даже приблизительно, снижение скорости на треть приведет сразу же к снижению тормозного пути более чем в 2 раза. Минимум резких движений, никаких резких поворотов. Автомобиль на летнем колесе не предназначен для того, чтобы следить за снегом. Он будет просто скользить, дрифтовать, поэтому необходимо минимальное количество резких движений», — рассказал эксперт.

Попов отметил, что история с тем, чтобы попытаться угадать с резиной по отношению к погоде — нереальна. Если будет теплая погода, а вы все еще на зимних колесах, то это другая крайность, и она тоже нехорошая.

«Шипованное колесо, например, на асфальте удлиняет тормозной путь почти вдвое. А не шипованное зимнее колесо будет расплываться. Там автомобиль будет срываться, если на опасных поворотах ходить. Такая же история здесь в обратную сторону. Главное отличие летнего колеса — это состав», — пояснил специалист.

Эксперт разъяснил, что летнее колесо менее эластичное, потому что используется в теплую погоду. Как только температура падает ниже 4 градусов, оно превращается в пластмассу. Даже если корки ледяной на асфальте нет, оно будет удлинять тормозной путь в 2, а в некоторых случаях даже в 3 раза. И об этом надо помнить.