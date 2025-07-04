Питоны в трусах: 10 лет тюрьмы грозит ланкийцу в Таиланде за контрабанду змей

В аэропорту Таиланда арестовали мужчину со змеями в трусах

Гражданин Шри-Ланки попытался нелегально вывезти из Таиланда трех питонов: он спрятал их в трусах перед тем, как его задержали в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает kp.ru .

Как уточнили местные власти в соцсетях, сотрудники обнаружили 3 шаровидных змеи в сетчатой сумке, спрятанной в нижнем белье, во время досмотра. Мужчину арестовала Служба охраны дикой природы страны (WEN).

Королевские питоны считаются редкими и ценными представителями фауны страны, они находятся под защитой Конвенции о международной торговле. Вывозить их без специального разрешения запрещено.

Мужчина также может получить штраф до 1 млн бат, то есть более 30 тыс. долларов США. Его будут судить по статье о нелегальном вывозе диких животных.

Ранее в аэропорту Московского региона Внуково прибывший из ОАЭ узбекистанец попытался провезти в трусах 60 бриллиантов. Теперь он пытался уверить правоохранительные органы, что драгоценные камни предназначались исключительно для подарков.