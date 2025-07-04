Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства РФ и депортируют

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили гражданства России. В скором времени его депортируют на родину, сообщает Mash .

Ибрагимова задержали за нарушение правил пребывания в России. От комментариев журналистам из Баку он отказался и заявил, что все расскажет после того, как приедет на родину.

Кроме того, были задержаны два азербайджанских вора в законе — Заур Шипилов и Вагиф Сулейманов. Шипилова поймали в Оренбурге и уже отправили в СИЗО до 3 сентября.

Сулейманов доставлен в миграционный центр Сахарово. Ему предъявили обвинения по статье об организации преступного сообщества и участии в нем.

Ранее отношения России и Азербайджана стремительно обострились после того, как в Екатеринбурге состоялось массовое задержание представителей азербайджанской диаспоры. После этого в Баку местные власти задержали россиян, среди которых был айтишник-удаленщик Илья Безуглый.

Зачем Баку идет на обострение отношений с Москвой и до чего может дойти эскалация, читайте в материале РИАМО.