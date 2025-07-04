Капитальный ремонт школы № 32 планируют завершить к 1 сентября в Балашихе

Депутат Московской областной Думы Николай Черкасов ознакомился с ходом капитального ремонта здания школы № 32 в микрорайоне Балашиха-1. Также территорию посетили председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов и заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В школе № 32 уже завершаются отделочные работы, все стены подготовлены к покраске, рабочие приступают к подготовке установки гидроизоляции и плитки в санузлах. Слаботочные системы выполнены на 70%. Также в ближайшее время начнутся работы по монтажу инженерных сетей.

«Самое главное решение, на мой взгляд, которое удалось реализовать администрации Балашихи — централизованное теплоснабжение, и в целом решить проблему водоснабжения и подключения образовательного учреждения к центральным коммуникациям. Это во многом будет способствовать нормальному функционированию школы», — сказал Николай Черкасов.

Также капитальный ремонт в Балашихе проводится и в других образовательных учреждениях: в гимназии № 1 имени Алексея Васильевича Баландина, в детском саду на улице Маяковского, в детском саду в микрорайоне Железнодорожный на Советской улице.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.