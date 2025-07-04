Шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятит симфонию Дню семьи, любви и верности

В эти выходные звуковое шоу «Петербургского дневника» «Поющие мосты» посвятит ночную симфонию предстоящему Дню семьи, любви и верности. Все желающие могут насладиться трогательным плейлистом, посвященным празднику, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Шоу начнется в 1:10 с «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» композитора Рейнгольда Глиэра. Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил, что программа выбрана с учетом разговора о главном: любви, родительской заботе, семейных корнях. Прозвучит также увертюра Михаила Глинки к опере «Руслан и Людмила».

«Прозвучит и трогательная песня „Мама“ Валерия Гаврилина и Альбины Шульгиной в исполнении Объединенного детского хора — фрагмент большого концерта на сцене Мариинского театра. Завершит шоу Тарантелла из балета „Анюта“», — добавил Смирнов.

Стоит отметить, что шоу «Поющие мосты» реализуется с 2016 года изданием «Петербургский дневник» при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Во время мероприятия гости и жители города на Неве могут насладиться музыкой петербургских и ленинградских композиторов в симфоническом исполнении.