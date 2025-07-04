WhatsApp* сломался: пользователи в РФ жалуются на сбои
Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp*
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Российские пользователи мессенджера WhatsApp* в пятницу днем заявили о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector.
Чаще всего вообще невозможно запустить WhatsApp*, а у тех, кому это все-таки удалось, не работают звонки и не загружается медиа. Сбой наблюдается как в приложении для смартфонов, так и в десктопной версии мессенджера.
Больше всего жалоб на работу WhatsApp* поступает из столицы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга, Нижегородской и Калужской областей.
Ранее сбои возникли в работе мессенджера Telegram. В нем в том числе не отправляются сообщения.
* Принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.