WhatsApp* сломался: пользователи в РФ жалуются на сбои

Российские пользователи мессенджера WhatsApp* в пятницу днем заявили о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector .

Чаще всего вообще невозможно запустить WhatsApp*, а у тех, кому это все-таки удалось, не работают звонки и не загружается медиа. Сбой наблюдается как в приложении для смартфонов, так и в десктопной версии мессенджера.

Больше всего жалоб на работу WhatsApp* поступает из столицы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга, Нижегородской и Калужской областей.

Ранее сбои возникли в работе мессенджера Telegram. В нем в том числе не отправляются сообщения.

* Принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.