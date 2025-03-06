Автоэксперт рассказал о том, что требуется поменять в машине весной

Как такового понятия «весенняя подготовка автомобиля» у автомобилистов на самом деле нет, но есть несколько узлов, которые могут потребовать внимания, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Техническое обслуживание больше привязано к пробегу и времени, а не к сезону. Не у всех так, что вот пришла весна — поехал на ТО. Но, тем не менее, есть несколько узлов, которые могут потребовать внимания. Первое — это, конечно, смыть с машины всю грязь и реагенты. Но делать это актуально, когда снег уже сошел, установилась плюсовая температура и дороги подсохли», — сказал Баканов.

Он добавил, что второй момент — смена резины. Об этом пока рано думать, но, когда средняя суточная температура стабильно поднимется выше +4 градусов, уже можно менять зимнюю резину на летнюю.

«Третий момент — подготовка системы охлаждения. Это особенно важно для машин с пробегом. Если давно не чистили радиатор со снятием, то лучше этим заняться. Просто помыть на мойке недостаточно — радиаторный пакет снимается, разбирается, продувается, моется под высоким давлением и промывается щелочными растворами, чтобы убрать осадок. Вы не поверите, сколько грязи может быть внутри интеркулера!» — отметил автоэксперт.

Баканов уточнил, что масляный налет, остатки пыли — это все влияет на эффективность охлаждения двигателя.

«Четвертое — заправка и диагностика системы кондиционирования. Нужно проверить давление в системе, уровень хладагента и газомасляной смеси. Вместе с заправкой фреоном добавляется масло, которое смазывает компрессор», — рассказал специалист.

По его оценке, это основные вещи, которые стоит сделать весной. Все остальное — уже факультативно и больше привязано к плановому ТО.

«Мы сейчас говорим в первую очередь о машинах с пробегом — для новых авто, кроме мойки, никаких особых процедур не требуется. Можно также поменять салонный фильтр, если он давно не менялся. Особенно это актуально перед началом летнего сезона, когда в воздухе появляется пыльца и пыль», — заключил эксперт.