Автоэксперт рассказал о проблемах отрасли электрокаров в России

Большая доля электрокаров первого поколения на дорогах России — это проблема. Дело в том, что этому транспорту недоступна быстрая зарядка, рассказал РИАМО генеральный директор компании Stekbike Илья Сильницкий.

По словам эксперта, быстрые зарядки массово устанавливаются по стране в рамках программы субсидирования. Это проблема для электрокаров первого поколения, ведь им доступна только медленная зарядка. В отрасли есть и другие проблемы.

«На сегодняшний день созданной инфраструктуры хватает для безопасной и комфортной эксплуатации электроавтомобилей. Но пока нерешенной проблемой остается высокая стоимость мощностей», — отметил Сильницкий.

Он подчеркнул, что в 2023 году были отменены скидки на технологическое присоединение. На данный момент государство работает над тем, чтобы обеспечить электротранспорт достаточным количеством станций заряда. В текущее время соотношение электромобилей к количеству станций держится на уровне 10 к 1.

«Растущая доля быстрых ЭЗС в России означает, что целевым коэффициентом для страны является 40 электромобилей на 1 коммерческую ЭЗС», — добавил эксперт.

Малый парк электроавтомобилей также является одним из препятствий для развития данной инфраструктуры в стране. По мнению Сильницкого, из-за малого количества электрокаров инфраструктура медленно окупается. Однако популярность такого транспорта среди населения продолжает расти.