Автоэксперт рассказал, как заменить водительские права в другом регионе

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, как водителям заменить водительские права в регионе, отличном от места регистрации, и на что обратить внимание при оформлении документов.

Максим Кадаков отметил, что самым сложным этапом при замене водительских прав остается получение медицинской справки, особенно заключений врача-нарколога и психиатра, которых необходимо проходить по месту регистрации.

Ранее водителям, прописанным в одном регионе, но проживающим в другом, приходилось возвращаться по месту прописки для замены удостоверения. Сейчас базы данных ГИБДД объединены, и процедуру можно пройти в любом регистрационно-экзаменационном отделе.

«Нужно записаться на прием через „Госуслуги“ или непосредственно в МРЭО (Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе Госавтоинспекции – ред.), взять с собой паспорт, медицинскую справку по форме 003-В/у, прежнее водительское удостоверение и квитанцию об оплате госпошлины. Всех врачей можно пройти в любой клинике, кроме нарколога и психиатра — их посещают только по месту регистрации», — пояснил Кадаков в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что справки от этих специалистов можно попытаться получить дистанционно, если последняя диспансеризация была не более года назад. Медицинская справка требуется только при замене прав по истечении срока действия, то есть раз в 10 лет. В случае утери или порчи удостоверения справка не нужна, подчеркнул эксперт.

