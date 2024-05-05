Автоэксперт рассказал, как сэкономить на омывающей жидкости

Некоторые автолюбители заливают воду вместо омывающей жидкости. О том, можно ли так заменять жидкость, рассказал в эфире радио Sputnik автоэксперт Максим Када​ков.

Эксперт рассказал, что обычная вода не всегда может справиться с поставленной задачей.

Водопроводная вода может повредить систему подачи омывающей жидкости. Она оставляет кальциевые отложения, а также налет. Это может привести к засору стеклоомывателей и фароомывателей.

«Лучше выбирать для лета какое-то специальное моющее средство, которое позволяет быстрее очищать стекло от загрязнений, потому что они бывают разные. Это засохшие насекомые, которые неизбежно оказываются на лобовом стекле, пыль или пыльца с деревьев, древесные смолы и неприятные «осадки» от птиц», — посоветовал Кадаков.

В качестве заменителя омывайки лучше использовать дистиллированную воду, к которой можно добавить средство для посуды.