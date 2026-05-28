В Петербурге похолодает до +7 градусов

сегодня в 18:09

Синоптик Михаил Леус сообщил о дождях и росте давления в Петербурге

В Санкт-Петербурге 28 мая ожидаются дожди и похолодание на 9–10 градусов ниже климатической нормы. Температура днем опустилась до +7…+9 градусов, сообщает «Бриф24» .

Погоду в городе формирует тыловая, холодная часть циклона с центром над югом Республики Коми. Небо затянули плотные облака, возможны дожди. Дневная температура оказалась на 9–10 градусов ниже средних многолетних значений.

«Температура воздуха +7…+9°, в Ленинградской области +6…+11°. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — написал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По прогнозу, в пятницу сохранятся небольшие дожди. Ночью ожидается +4…+6 градусов, днем воздух прогреется до +9…+11 градусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.