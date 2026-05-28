Высокие отношения: петербуржец забил любовницу ножом и поиграл в хирурга

Пьяный петербуржец ударил любовницу ножом, потому что она не принесла ему наркотики. Затем он отвел девушку к своей жене, где зашил ей раны, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По словам обвиняемого, он ждал любовницу с работы, но та явилась поздно. К тому моменту мужчина уже был пьян — выпил 1,5 литра джина. Свое опоздание девушка объяснила общением с их общим знакомым. Обвиняемому это сильно не понравилось, потому что тот склонял красотку к воровству в магазинах.

Между влюбленными произошла ссора, в ходе которой фигурант побил девушку проводом. Также он кидался на нее с молотком и гаечным ключом. В какой-то момент мужчине позвонила его жена. Она плакала и просила пару прийти к ней. Она знала о любовнице мужа, так как у нее самой был любовник — тот самый знакомый, с кем общалась девушка обвиняемого.

Мужчина и его любовница отправились к женщине, а обвиняемый прихватил с собой нож. На улице парочка продолжила конфликтовать и драться. Фигурант начал угрожать девушке и попросил ее не сопротивляться. Но та не послушала и получила пять ударов ножом.

При этом мужчина сначала не заметил кровь у возлюбленной. Они дошли до квартиры его жены, где обвиняемый раздел возлюбленную, обработал ей раны и даже зашил их. Когда он забрал девушку и собрался уходить, их уже поджидала полиция и скорая.

Пострадавшая выжила. Она рассказала, что избранник избил ее, так как она не принесла ему наркотики.

Мужчина попал под п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля. Он признал свою вину. Известно, что ранее мужчина уже был судим — он пробыл в колонии 13 лет.

