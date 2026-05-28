Волочкова ответила на обвинения в злоупотреблении алкоголем

Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала после выступления, где ее обвинили в злоупотреблении алкоголем и призвали отказаться от спиртного. Балерина ответила на критику.

По словам артистки, недавно она перенесла тяжелую операцию и столкнулась с личными трудностями, однако продолжает работать и выходить на сцену.

«Снова я во всем виновата. Полстраны бухает дешманскую водку, а я с одним бокалом шампанского всем глаз мозолю. Сколько это будет продолжаться? Отстаньте уже от меня и от моей жизни. Как только нет тем для обсуждений, сразу о Волочковой вспоминают», — сказала балерина.

Экс-прима Большого театра подчеркнула, что добилась всего честным трудом и не намерена оправдываться перед недоброжелателями.

«Я всем давно все доказала — кто я и что я! Пусть все хейтеры сначала мой путь пройдут и выживут, а потом я с ними сяду за один стол и спрошу: каково было жить жизнью Волочковой? Хватит травить мне душу», — сказала Волочкова.

Артистка добавила, что живет так, как считает нужным, и не придает значения чужому мнению.

