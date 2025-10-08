Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к холодам и не попасть на ремонт

«Во-первых, нужно посмотреть, в каком состоянии у вас зимние колеса. И если они в негодном состоянии, то нужно бежать их покупать сейчас, а не ждать, когда цена на них вырастет. Не забываем при этом, что у нас остаточная глубина рисунка протектора для зимних колес сурово отличается минимальным значением от остаточной глубины летних. Все знают цифру 1,6 для летних, а для зимних колес остаточная глубина рисунка протектора должна быть 4 мм», — сказал Попов.

Он добавил, что, если на горизонте светится какое-то техническое обслуживание, связанное с заменой технических жидкостей, то разумно сделать его до того, как войдем в холода, чтобы все моменты, связанные с притиранием, перерабатыванием и так далее, были завершены.

«То есть всякое там — замена масла и прочее — лучше все-таки до зимы, если прогноз пробега говорит о том, что где-то в начале минуса нас ждет очередное техническое обслуживание. Лучше на него зайти, пока тепло. Третий момент, когда мы приблизимся к 5–8 градусам, можно уже начать подливать в незамерзайку минусовую жидкость омывателя», — рассказал автоэксперт.

