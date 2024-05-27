Автоэксперт раскрыл, как защитить машину от угона

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Эксперт Хайцеэр: угонщикам не интересны машины с аэрографией

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил, что угнанные машины практически невозможно найти. При этом, по его словам, есть несколько способов, которые помогут снизить риск кражи авто.

Эксперт отметил, что злоумышленников не привлекают транспортные средства с индивидуальными признаками. В их числе идентификационные номера, которые набивают при помощи спецустройства на разные детали.

«Также любое нестандартное оформление машины, например, аэрография, делает ее менее интересной для угонщика», — рассказал Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

Помимо этого, специалист посоветовал оформить страховку на машину, которая позволит вернуть деньги в случае угона.