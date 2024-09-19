Автоэксперт предположил, кто может стать основным «клиентом» Lada Aura

Клиентами Lada Aura могут быть только таксопарки или корпоративные парки, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Клиентами могут быть разве что таксопарки или корпоративные парки. Но это не основной рынок, это отдельные закупки по своим условиям и объемам. Поэтому, имея 3 млн рублей, я бы рассматривал другие машины», — сказал Баканов.

Он отметил, что, когда речь идет о госзакупках, где машины идут для ведомств, там экономика действует по своим законам — государственные деньги считают иначе.

«Но, если говорить о рынке для частных покупателей, сложно понять, кому действительно нужен большой седан, когда за те же деньги можно купить кроссовер. Да, возможно, найдется небольшой процент клиентов, которым нужен седан D-класса, но эта машина не может выполнять представительские функции для частного владельца», — рассказал автоэксперт.

Баканов пояснил, что у нее нет ни мощного двигателя, ни суперроскошного салона.

«Она оснащена неплохо, но с мотором на 120–160 лошадиных сил — это слишком скромно. Да, салон просторный, но нет богатого набора современных технологий и электроприводов», — заключил он.