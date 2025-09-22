Не бегите переобувать машину: водителям посоветовали не пугаться первого снега

Первых заморозков не стоит пугаться и спешить переобувать автомобиль, так как есть риск, что такая погода долго не продержится, сообщил РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Существует четко определенный многолетний норматив: переобуваться нужно, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней подряд, 5–6 дней, держится в пределах от +4 до +6 градусов. Что это значит? Если днем +10, то ночью около 0, –1. Поэтому разовые заморозки не являются основанием», — сказал Попов.

Он подчеркнул, что для смены резины необходимо, чтобы низкая температура продержалась несколько дней.

«Самое главное, никакая переобувка не может сработать на упреждение. Всегда есть риск, что переобуешься и окажешься на сухом теплом асфальте. Может прийти температурная аномалия — станет „плюсово“, и зимние колеса начнут расплываться, терять дорогу», — предупредил эксперт.

Попов отметил, что может произойти и обратная ситуация — не переобуешься и неожиданно станешь участником гололедного коллапса.

«Есть еще практический ориентир. Начало периодического протапливания батарей — это хороший сигнал к тому, что пора переобуваться. У коммунальщиков критерий среднесуточной температуры +6…+8, у автомобилистов +4…+6. Поэтому, если началось протапливание, значит, и водителям пора готовиться», — заключил эксперт.

