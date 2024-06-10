Автоэксперт Попов раскритиковал законопроект о штрафах за опасное вождение

В правилах дорожного движения Российской Федерации до сих пор не определены точные критерии опасного вождения. Данное нарушение (статья 2.7 ПДД РФ) не имеет конкретных признаков и под него может попасть абсолютно любой водитель, который соблюдает правила безопасности на дороге, заявил РИАМО автоэксперт Дмитрий Попов.

Правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение, сообщил автор инициативы, глава комитета ГД труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем Telegram-канале.

«Эта инициатива — популистский ход. Она либо не будет работать совсем, либо всех загребут под одну гребенку. Я негативно отношусь к этому законопроекту, хотя автомобильных хулиганов нужно как-то наказывать», — прокомментировал Попов.

Он акцентировал внимание на том, что у понятий «движение с опасной дистанцией» и «движение с опасным интервалом» нет четких цифровых значений, поскольку выбор безопасной дистанции и безопасного бокового интервала зависит от огромного количества факторов.

«Также нельзя наказать водителя за многократное перестроение при интенсивном движении. Интенсивность движения — это количество транспортных средств, проходящих в створе дороги за единицу времени. Водитель не в состоянии это определить. Если он успешно совершил маневр и никого не зацепил, значит, возможность перестроиться была», — добавил автоэксперт.

Он также отметил, что обеспечить администрирование опасного движения с помощью видеосъемки, необходимость которой заявлена инициатором законопроекта, будет очень проблематично.

«Это значит, что кто-то должен ехать за нарушителем и вместо того, чтобы принимать меры по предотвращению этих нарушений, снимать о нем кино. Будет ли этим заниматься ГАИ — большой вопрос», — считает Попов.