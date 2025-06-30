Автоэксперт объяснила, почему могут отказать в займе на машину

В России взять кредит на автомобиль сложно не только из-за высоких процентных ставок, но и из-за жестких требований банков к заемщикам. Даже незначительные задолженности по коммунальным платежам, неоплаченные штрафы или налоги могут привести к отказу, рассказала специалист отдела дополнительных финансовых услуг (ОДФУ) у официального дилера известного китайского автобренда Екатерина Малафеева, сообщает kp.ru .

«Банки смотрят на все — на неоплаченные штрафы, на просрочки платежей по ЖКХ, особенно пристально — на неуплату начисленных налогов (за транспорт, недвижимость). Отследите все — через те же Госуслуги, через сайты ФНС и ГАИ», — отметила Малафеева.

Специалисты рекомендуют заранее проверить кредитную историю и исправить возможные недочеты. Желательно закрыть ненужные кредитные карты, даже если они не используются — банки учитывают их как потенциальную нагрузку. Также повысить шансы на одобрение может поручитель с высоким доходом и безупречной репутацией в глазах кредиторов. Но главное — честно обсуждать свою ситуацию с автосалонным брокером.

«Мы не меньше вашего заинтересованы в том, чтобы вашу заявку одобрили. Вам — машина, нам — норма по выработке и процент. Но часто покупатели умалчивают о долгах по кредитам, заявляют нереальный доход. В процессе проверки эти факты вскрываются, банк выдает отказ, а повторная заявка возможна как через час, так и через несколько недель (тут все тоже зависит от банков)», — пояснила Малафеева.