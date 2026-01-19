Автоэксперт объяснил, во сколько обойдется «исправление» колхозного ксенона

Стоимость приведения фар в порядок после нештатного тюнинга может сильно различаться в зависимости от возраста автомобиля и типа установленной светотехники, рассказал РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

По словам автоэксперта, стоимость приведения фар в порядок напрямую зависит от возраста автомобиля, его класса и того, какая светотехника была установлена изначально.

«Чаще всего нештатный ксенон ставят владельцы машин с обычными галогеновыми фарами — это, как правило, элемент так называемого «колхозного тюнинга», когда человеку кажется, что штатный свет недостаточно яркий или «не выглядит солидно». В таких случаях замена на корректное оборудование обычно не требует больших затрат», – сказал Баканов.

Он добавил, что совсем другая ситуация с современными автомобилями, где с завода устанавливаются светодиодные или сложные адаптивные системы освещения. Если в них вмешивались и что-то меняли нештатно, восстановление может обойтись значительно дороже.

«Уменьшение числа машин с агрессивным «ослепляющим» светом или раздражающими мигающими стопсигналами пойдет на пользу всем участникам движения. Но надо понимать, что наказание за нештатную установку фар с ксеноном уже существует, поэтому необходимость дополнительных ужесточений остается открытым», – уточнил автоэксперт.

Ранее главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву направили письмо с предложением начать лишать прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы.