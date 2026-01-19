Водителей предложили лишать прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы

Главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву направили письмо с предложением начать лишать прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. По мнению авторов инициативы, такие устройства слепят других участников движения, из-за чего растет число аварий, сообщает SHOT .

Письмо Колокольцеву написал глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он указал, что избыточный яркий свет мешает многим водителям пользоваться зеркалами заднего вида, а другие участники дорожного движения жалуются на то, что их слепят встречные машины. Это создают прямую угрозу безопасности на дороге.

Шапарин рассказал еще об одной проблеме — автомобили создают огромное количество шума на улицах из-за глушителей без катализаторов и сажевых фильтров. Кроме того, такие транспортные средства плохо влияют на экологию из-за выбросов вредных газов в атмосферу. Обычно такие глушители стоят на отечественных авто или праворульных иномарках.

За такие нарушения уже установлен штраф в размере 500 рублей. Шапарин считает, что этого наказания мало. Он предлагает лишать прав за любое использование подобных фар или же поднять штраф до 30 тыс. рублей.

Ранее автоэксперт Евгений Ладушин рассказал, что правила для получения водительских прав не будут сильно менять. Единственные изменения касаются уточнения списка заболеваний, при которых управление транспортным средством запрещено.

