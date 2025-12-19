Автоэксперт объяснил, почему водители массово не готовы к зиме

Проблема зимних ДТП не только в гололеде и снеге, а в том, что водители системно переоценивают себя, сообщил РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Водители в целом плохо готовы. Вход в зиму и выход из зимы сопровождаются тем, что основная пиковая загрузка дорог утром и вечером приходится на период сумерек. Сумерки — один из самых опасных периодов суток для водителя: солнце низко над горизонтом, оно слепит, фары встречных машин мешают, автомобили хуже видны», — отметил Попов.

Он подчеркнул, что условия видимости в этот момент чудовищные. И к этому тоже нужно учиться адаптироваться.

«Можно долго говорить про заносы, боковой снос передней оси и все связанные с этим вещи. В этом действительно нужно практиковаться и пробовать на собственном опыте. Например, выпал снег, и я буквально на днях поехал на парковку гипермаркета и аккуратно, без хулиганства, попробовал, как автомобиль чувствует себя на льду. Просто проверил ощущения. Этот навык требует восстановления каждый сезон, даже у опытного водителя», — рассказал автоэксперт.

Попов пояснил, что нужно заново понять, как ведут себя зимние колеса, куда смещается автомобиль при резком повороте, какую выбрать скорость, чтобы центробежная сила не выбросила машину и не возник боковой снос передней оси.

«Самая большая проблема в том, что многие думают: „Ну, я как-нибудь“, „Я постараюсь“, „Поеду медленно, аккуратненько“. А потом все поехали быстрее — и человек поехал тоже. В итоге никто не врезался, а он оказался в столбе», — отметил автоэксперт.

