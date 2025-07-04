Автоэксперт объяснил, почему не стоит откладывать на осень мелкий ремонт в машине

«Чаще всего летом начинают вылезать те мелкие неисправности, на которые весной просто не обращали внимания — ну потому что все вроде ехало, светилось, дуло. А потом начинаются пробки, жара, трасса, и все это начинает сказываться. Например, часто „плывут“ шланги и ремни — из-за температуры резина стареет быстрее, она пересыхает, лопается. Это может быть незаметно снаружи, но достаточно одной поездки с нагрузкой — и можно встать на обочине с перегретым двигателем», — прокомментировал он.

Так, летом быстро садятся автомобильные аккумуляторы, особенно те, которые уже «на грани». Жара «убивает» их не меньше, чем мороз.

«Машина может нормально заводиться утром, но если постоять под солнцем, потом стартер вдруг начинает крутить вяло. И тут уже непонятно — то ли дело в батарее, то ли в стартере, а в итоге все равно теряешь время и нервы. Плюс стекло. Вот казалось бы — скол маленький, да и давно. А летом перепады температуры, когда машина нагревается и потом охлаждается, могут превратить его в трещину через все лобовое», — сказал автоэксперт.

Таким образом, ремонт мелких неисправностей не стоит откладывать на следующий сезон, поскольку все эти поломки впоследствии приводят к крупным поломкам.