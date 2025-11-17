Автоэксперт назвал самые безопасные автомобили для езды в гололед

Автоэксперт и автожурналист Всеволод Кущинский рассказал, какие автомобили считаются наиболее безопасными в гололед и как водителям следует менять стиль вождения в сложных погодных условиях, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Перепады температур и образование гололедицы на дорогах значительно увеличивают риск аварий. По словам Кущинского, наибольшую безопасность зимой обеспечивают полноприводные автомобили, особенно на шипованной резине. Такой автомобиль лучше справляется со скользкой дорогой, так как привод на все четыре колеса помогает сохранять устойчивость даже при проскальзывании одного из них.

Эксперт отметил, что для начинающих водителей предпочтительнее переднеприводные машины, поскольку ими проще управлять при заносе. В случае скольжения достаточно плавно нажать на газ, чтобы вернуть автомобиль на траекторию. Заднеприводные автомобили требуют большего опыта и навыков, поэтому для новичков они менее безопасны.

Кущинский подчеркнул, что в гололед важно менять стиль вождения: снижать скорость, увеличивать дистанцию до впереди идущих машин, избегать резких торможений и маневров. Он посоветовал использовать прерывистое торможение, даже если автомобиль оснащен системой ABS, и внимательно следить за действиями других участников движения. Эксперт также рекомендовал всегда контролировать ситуацию вокруг, смотреть в зеркала и быть готовым к неожиданным действиям других водителей.

В целом, соблюдение осторожности, своевременная смена шин и адаптация стиля вождения к зимним условиям помогут снизить риск аварий на скользких дорогах, отметил Кущинский.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.