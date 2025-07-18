Автоэксперт назвал самую интересную комплектацию в новой линейке Lada Iskra

«Если смотреть на само наполнение комплектаций — даже в базовой версии «Комфорт» уже есть две подушки безопасности, ABS, система стабилизации — это прекрасно. Базовый набор систем — хороший. Но, например, кондиционер появляется только в комплектации «Лайф», которая начинается от 1 млн 319 тыс. руб. Там уже будут подогрев передних сидений и зеркал — это уже интересно», – сказал Баканов.

Он пояснил, что это такой необходимый минимум для безопасного и комфортного перемещения.

«Если говорить про топовое исполнение «Техно» — там и подогрев заднего дивана, и лобового стекла, и камера заднего вида, и противотуманные фары. Также будет круиз-контроль, медиасистема. В целом, для седана палитра вполне неплохая», – добавил Баканов.

Жалко, что с универсалами пока все представлено довольно скромно, заключил автоэксперт.