Автоэксперт назвал признаки «умирающего» аккумулятора

При затрудненном запуске двигателя стоит проверить аккумулятор и при необходимости подзарядить, а перед зимним пуском — на несколько секунд включить фары, чтобы облегчить старт, рассказал РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Как только аккумулятор показал признаки того, что он плохо запускает двигатель — неэффективно крутит, слышно, что нет зажигания при запуске или есть пропуски зажигания — стоит проверить его и возможно подзарядить. Если после подзарядки он запускает двигатель, но затем ситуация с разрядом повторяется, значит, он уже „подыхает“. То есть: пытаешься завести — плохо запускает; подзарядил; в первые 3–10 минут он крутит нормально, но потом история повторяется — всё, он сдыхает», — объяснил Попов.

Он добавил, что при снижении температуры, при несоответствующей плотности электролит будет загустевать и двигатель будет плохо запускаться. Существует практический прием привести в чувство аккумулятор перед холодным пуском автомобиля зимой (не в сильный мороз).

«Перед тем, как включать зажигание, нужно включить фары, чтобы ток, который они потребляют, заставил электроны двигаться по электролиту — он чуть-чуть пожиже станет. Но эта процедура, если аккумулятор дохлый и старый, не работает. Если аккумулятор плохо запускает двигатель, имеет смысл проверить его нагрузочной вилкой», — отметил автоэксперт.

Попов пояснил, что это устройство подключается к клеммам аккумулятора отдельно (аккумулятор отключается от бортовой сети), и по токам при определенном сопротивлении, сверяясь с таблицей, можно определить соответствие плотности электролита.

