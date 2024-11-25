Автоэксперт назвал недостатки инициативы по повышению штрафа за отсутствие ОСАГО

Несмотря на все, остается вопрос справедливости в отношении тех, кто случайно забыл продлить полис, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Остается вопрос справедливости в отношении тех, кто случайно забыл продлить полис. Например, у водителя просрочка на один-два дня, и его сразу штрафуют на крупную сумму. Здесь возможно введение градации: первое нарушение — минимальный штраф, повторное в течение года — более серьезные санкции», – сказал Баканов.

Он отметил, что в будущем фиксация штрафов за отсутствие ОСАГО может перейти на камеры. Учитывая их количество в нашей стране, езда без полиса станет слишком затратной. Законопослушным водителям беспокоиться не о чем: эти меры приведут к увеличению порядка на дорогах, особенно при выборочных проверках.

«Кроме того, нужно обратить внимание на работу страховых компаний. Сейчас ремонт по ОСАГО часто превращается в долгую и неприятную процедуру, а суммы компенсаций минимальны. Высокие штрафы — это правильно, но улучшение обслуживания со стороны страховых компаний также должно стать частью системы», – подчеркнул автоэксперт.

Баканов указал также на то, что при низких штрафах сотрудники ГИБДД сами часто не проявляют интереса к проверке наличия полиса. Но если сумма штрафа станет значительной, требовательность инспекторов также повысится.

«Еще одна проблема связана с коммерческим транспортом, например, с так называемыми "Газелями", перевозящими металлолом или строймусор. На окраинах городов и в поселках таких машин много. Часто за рулем оказываются мигранты без регистрации и без полисов ОСАГО. Если инспекторы начнут внимательнее следить за такими машинами, их число может снизиться», – заключил специалист.