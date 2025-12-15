Автоэксперт назвал главные ошибки водителей на зимней дороге

После бесснежного сезона водители теряют «зимние» навыки, переоценивают возможности автомобиля и продолжают ездить так, будто на дороге по-прежнему сухой асфальт, сообщил РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Зимние ошибки водителей в целом довольно стандартны. Навык управления на льду и на скользкой дороге, как и специфика поведения автомобиля, очень сезонные. Даже опытный водитель за длинный период бесснежного и светлого времени суток эти навыки теряет, и их каждый раз приходится нарабатывать заново», — сказал Попов.

Он добавил, что основные ошибки — это неправильная оценка соотношения скорости и дистанции до впереди движущегося автомобиля.

«Во-вторых, сохраняется привычка совершать резкие маневры зимой. Независимо от того, шипованные колеса или нет, липучка или не липучка, они лишь чуть-чуть улучшают динамику поведения автомобиля. Поэтому зимой нужно быть, условно говоря, немножко „эстонцем“ на дороге: делать все медленно, размеренно, не совершать резких ускорений и лишних действий», — посоветовал автоэксперт.

