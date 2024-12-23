Автоэксперт: можно избежать поломки авто, если залили дизель вместо бензина

Автомобильный эксперт Никита Гудков заявил, что если случайно залить в машину дизель вместо бензина, то поломки можно избежать: необходимо сразу вызвать эвакуатор и отправить автомобиль в сервис, сообщает «Вечерняя Москва».

«Бензиновая машина на дизельном топливе совсем работать не сможет. Водитель сразу поймет, что с автомобилем что-то не так, потому что он даже не поедет. Нужно сразу вызвать эвакуатор и отвозить машину в автосервис, чтобы сливать все топливо из бака», — сказал специалист.

По его словам, эта ситуация не так страшна, как кажется, потому что по реакции авто владелец быстро заподозрит неладное: бензиновая машина не сможет работать на дизеле.

Намного опаснее залить бензин в дизельный автомобиль: сразу заметить подмену будет сложно, машина какое-то время еще будет работать, но потом может выйти из строя.