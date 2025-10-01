Автоэксперт Максимов заявил о несоответствии УАЗ Hunter требованиям для такси

Автор Telegram-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов сообщил, что УАЗ Hunter не соответствует техническим требованиям для работы в такси, поскольку относится к категории грузовых автомобилей, сообщает Газета.ru .

Максимов рассказал, что УАЗ Хантер не подходит для использования в такси из-за своих технических характеристик.

«Кто их покупать будет для такси? Тем более, что законодательство прямо запрещает использование такой машины. Я очень надеюсь, что они придут в себя ближе к марту 2026 года», — отметил Максимов.

Эксперт пояснил, что УАЗ Hunter сертифицирован по транспортной категории N1G, то есть считается грузовым автомобилем повышенной проходимости. В то же время для работы в такси разрешены только легковые автомобили категории М1.

1 октября Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации в такси. В список вошли седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели, а также все модели Lada. Кроме того, таксисты смогут использовать УАЗ Патриот, УАЗ Hunter, а также автомобили Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

