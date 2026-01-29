Автоэксперт Ладушкин: штрафы за «невидимую» разметку можно обжаловать
Автоэксперт Евгений Ладушкин рассказал, что водителей продолжают штрафовать за нарушение дорожной разметки зимой, даже если она скрыта снегом, однако такие штрафы можно оспорить, сообщает АБН24.
Зимой автомобилисты часто сталкиваются с ситуацией, когда дорожная разметка оказывается скрыта под снегом, но штрафы за ее нарушение продолжают поступать. Автоэксперт Евгений Ладушкин пояснил, что, если разметка не видна из-за снега или стерлась, действия водителя не считаются нарушением.
«Нечитаемая разметка не может считаться нарушением при проезде через нее, так как в действиях водителя в этом случае отсутствует состав правонарушения. Это касается как устаревшей или стершейся разметки, так и ситуаций, когда она скрыта снегом или плохо очищена на дороге», — пояснил Ладушкин.
Эксперт отметил, что подобная практика вызывает недовольство среди автомобилистов и требует изменений. По его словам, если водитель получил штраф за разметку, которую невозможно разглядеть, его следует обжаловать, так как формально нарушение отсутствует. Однако ситуация усложняется, если разметка дублируется дорожным знаком — в этом случае иногда приходится доказывать свою правоту в суде.
