Автоэксперт Баканов: цена на новую Lada Aura неоправданно большая

«На мой взгляд, цена в 3 млн рублей за Lada Aura — это, конечно, неоправданно много. Я не вижу аргументов, почему человек должен выбрать Lada Aura, если это не кроссовер, особенно если речь идет о частном клиенте», — сказал Баканов.

Он добавил, что для обычного водителя за эти деньги можно найти автомобиль аналогичного размера, но с более богатым оснащением, большим набором функций и более мощным двигателем.

«Хотя с учетом возможного повышения утилизационного сбора трудно предсказать, как рынок отреагирует. Это первый момент. Второй — мы не знаем, как изменятся цены на остальные модели после 1 октября. Возможно, тогда цена в 3 млн рублей за Lada Aura будет выглядеть логичной, учитывая, что Lada Vesta в топовой комплектации уже стоит около 2,3 млн рублей», — отметил автоэксперт.

Напоследок он резюмировал, что сейчас машина все же переоценена.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что стоимость топовой комплектации Lada Aura превысит 3 млн рублей, комплектация попроще обойдется в 2,6-2,8 млн рублей.