Автоэксперт Баканов: электромобили из Таджикистана не будут дешевле, чем в Китае

В Таджикистане никогда не было собственного автопроизводства, и, если в стране и начнут выпускать электромобили, это будет крупноузловая сборка комплектующих из Китая, а значит цена на машины будет включать в себя добавленную стоимость, так что продаваться дешевле, чем в КНР, точно не будут, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

Ранее министерство транспорта Таджикистана заявило, что увеличивает импорт электромобилей и планирует создать собственное производство в сотрудничестве с китайскими партнерами.

«Чтобы запустить собственное автомобильное производство, в стране должен быть рынок, на котором есть устойчивый спрос на электромобили. На внутреннем рынке Таджикистана такого спроса явно нет. Поэтому, скорее всего, их планируется производить преимущественно для экспорта», — считает Баканов.

Он уточнил, что пока нет каких-то явных перспектив для развития автопроизводства в Таджикистане.