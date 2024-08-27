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Автодорогу планируют построить в Долгопрудном и Химках к 2028 году

В округах Химки и Долгопрудный к 2028 году планируют построить автомобильную дорогу, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских работ и строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги в городских округах Химки и Долгопрудный», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение

о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение проектных и изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту: Строительство автомобильной дороги Павельцево-Ивакино в городских округах Химки, Долгопрудный Московской области».

Окончание выполнения работ запланировано на 2028 год. Планируется построить дорогу протяженностью 2 640 м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.