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Автодорогу капитально отремонтируют в Истре в 2025 году

В городском округе Истра до 2025 года планируется завершить капитальный ремонт автодороги с устройством шумозащитного экрана, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги в городском округе Истра», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «ММК — Аносино — Павловская Слобода» с устройством шумозащитного экрана вблизи КП «Лесные зори» в городском округе Истра.

Начало участка: км 2+170 (уточняется проектом); конец участка: км 2+630 (уточняется проектом). Также планируется установить шумозащитный экран протяженностью 460 п. м.

Работы планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.