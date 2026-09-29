«Автодор» выполнил более половины плана ремонта трасс в Подмосковье и регионах

Госкомпания «Автодор» в 2026 году выполнила более половины запланированного ремонта трасс, в том числе в Подмосковье. Программа охватывает около 430 км дорог, еще почти на 6 км идет капитальный ремонт, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ГК «Автодор», на трассе М-4 «Дон» ремонтируют 16 участков общей протяженностью около 130 км в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Работы завершены примерно на 57 км. На участке капитального ремонта длиной более 5 км в Воронежской области работы возобновились осенью: в сезон отпусков там не проводили работы, требующие сокращения числа полос. В 2026 году трассе М-4 исполняется 70 лет.

На М-1 «Беларусь» дорожники обновляют три участка общей протяженностью более 30 км в Московской и Смоленской областях. Из них 22 км уже отремонтированы. На М-3 «Украина» в Калужской области основные работы на участке длиной 22 км завершены.

В Подмосковье на А-107 «Московское малое кольцо» ремонтируют два участка протяженностью более 28 км. Асфальтобетонное покрытие уже обновили на 19,5 км. На Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области заменяют верхний слой покрытия на участках длиной более 65 км, работы выполнены на 20,5 км.

На трех участках М-11 «Нева» общей протяженностью около 150 км меняют верхний слой покрытия. Работы идут в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. Обновление трасс соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.