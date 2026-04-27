Автобусы Мострансавто в Подмосковье перешли на фактическое расписание

Автобусы Мострансавто в Подмосковье работают с увеличенными интервалами из-за снегопада. Часть рейсов выполняется с задержками, а схемы движения некоторых маршрутов временно изменены, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто продолжает работу в режиме повышенной готовности в условиях снегопада. Из-за ухудшения дорожной обстановки рейсы на маршрутах выполняются с увеличенными интервалами, а предприятие перешло на фактическое расписание. Это связано с необходимостью учитывать текущую ситуацию на дорогах и обеспечивать безопасность пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.